Крикунов — об удачном старте Ларионова: «Торпедо» может «поплыть» позднее, если нет базы

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал начало регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги для нижегородского «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.



«С удовольствием смотрю на матчи Нижнего Новгорода. Хоккеисты «Торпедо» открываются друг под друга, работают, бегут, носятся. Посмотрим, но просядут ли они через 15-20 игр, мы же не знаем, кто как готовился. Если они сейчас так на лёгкости, то могут позднее «поплыть», если нет базы под всем этим делом. Увидим, что там и как, как поработал Игорь Ларионов», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



«Торпедо» в первых встречах одержало две победы («Амур», 6:1; «Автомобилист», 7:3) и уступило в одной игре («Металлург», 4:5), в общей сложности забросив 17 шайб.