Прайс опубликовал сообщение в соцсетях, намекнув на завершение карьеры

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс опубликовал сообщение в своих соцсетях, намекая на завершение карьеры.



«Я хотел бы поблагодарить каждого, кто поддерживал меня в последние недели, месяцы и годы. Для меня это было очень эмоциональное время. Спасибо. Вперёд, «Монреаль»!, — написал хоккеист.



Большую часть прошедшего сезона Национальной хоккейной лиги 34-летний вратарь пропустил из-за проблем с наркозависимостью. В октябре 2021 года он прошёл курс терапии в рамках программы помощи игрокам, организованной совместно НХЛ и профсоюзом хоккеистов лиги, а затем продолжил восстановление после операции на колене.



Прайс принял участие в пяти матчах чемпионата, отразив 87,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,63. Отметим, что канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.

Новость по теме Генменджер «Монреаля» заявил, что Прайс может пропустить весь следующий сезон НХЛ