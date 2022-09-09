Прайс опубликовал сообщение в соцсетях, намекнув на завершение карьеры

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс опубликовал сообщение в своих соцсетях, намекая на завершение карьеры.
«Я хотел бы поблагодарить каждого, кто поддерживал меня в последние недели, месяцы и годы. Для меня это было очень эмоциональное время. Спасибо. Вперёд, «Монреаль»!, — написал хоккеист.
Большую часть прошедшего сезона Национальной хоккейной лиги 34-летний вратарь пропустил из-за проблем с наркозависимостью. В октябре 2021 года он прошёл курс терапии в рамках программы помощи игрокам, организованной совместно НХЛ и профсоюзом хоккеистов лиги, а затем продолжил восстановление после операции на колене.
Прайс принял участие в пяти матчах чемпионата, отразив 87,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,63. Отметим, что канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.
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