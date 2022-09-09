«Это была не драка». Главный тренер «Куньлуня» вспомнил потасовку в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Куньлунь Рэд Стар» Грег Айрленд подвёл итоги матча с «Сибирью».



«Очень понравилось, как команда начала первый период. Очень понравилась энергетика, с которой ребята вышли на лёд. Но, к сожалению, были проблемы с удалениями. Очень много времени провели в штрафном боксе. Когда такое количество времени проводишь не на льду, это усложняет решение всех задач. «Сибирь» забила четыре гола в большинстве, поэтому было достаточно сложно.



Насколько повлиял инцидент в Мытищах? Хочется начать с того, что случай в Мытищах — это не драка, а просто небольшая потасовка между игроками. И никаких эмоций из-за этого сегодня не было. Как уже было сказано, проблема — удаления. И те ребята, которые забили — Мёрфи и Шаров, — очень опытные и хорошо используют свои шансы.



Были проблемы с началом атаки? Мы старались закрывать пробелы в нашей защите, но тем не менее мы много времени провели в защите и не так много в нападении. Поэтому да, с защитой были некие проблемы. Особенно учитывая то, что в самом начале матча мы потеряли одного из ключевых наших защитников. Поэтому были проблемы с защитой в том числе.



Связано ли количество штрафных минут с тем, что игроки не привыкли к лиге? Возможно, этому есть место быть. Ребята адаптируются, и об этом идёт речь в раздевалке. Мы стараемся найти какие-то способы, чтобы адаптация прошла легче и быстрее. Нам не понравился сегодняшний результат, не понравилось, что происходило. Но мы будем лучше, всего лишь 9 сентября, и мы будем работать, чтобы улучшить свой результат.



Прогресс Дмитрия Костенко? У него ещё всё впереди. Ему, несомненно, есть чему поучиться. Особенно если он хочет играть на уровне НХЛ. Я ранее работал с игроками НХЛ и понимаю, что всё ещё впереди. У него начинает появляться больше уверенности в себе, у него есть очень много возможностей и в целом доволен им», — передаёт слова Айрленда корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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