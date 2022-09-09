«Полная чушь». Главный тренер «Сибири» высказался о слухах про нарушение режима в команде

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного матча с «Куньлунь Ред Стар».



«Хотел поблагодарить команду за хороший настрой, парни хорошо подготовились. Поблагодарить наших болельщиков — заполнили практически до отказа стадион. Что мы планировали, команда выполнила. Мы пытались сыграть агрессивно, это получилось. Достаточно времени в зоне атаки провели. Нагрузили и вратаря, и оборону. Пошли ошибки соперника и, как следствие, удаления. Мы, к счастью, ими воспользовались сполна.



Сыграли идеально с позиции выполнения игрового задания? Согласен. Самоотдача хорошая была, на возврате правильно работали. Много шансов для соперника не дали. Красоткин — молодец, второй «сухарь». В конце матча немного соперник прибавил, мы в позиционной оборонке были чуть-чуть поджаты. Но Антон сыграл очень уверенно.



Оставил ли инцидент в Мытищах отпечаток на сегодняшней встрече? Команда соперника — боевая дружина. Попытались сломать матч, это в их стиле. Мы удар этот выдержали и спокойно довели матч до того результата, который нам нужен. А по инциденту надо у парней спросить. Всё равно, думаю, закусились чуть-чуть. То, что было, — рабочий момент, маленько пар выпустили, ничего серьёзного. Бывает.



Евгений Чесалин ещё летом говорил, что будет сдержаннее? Были претензии. Поговорили с Женей. Капитану надо быть немножко посдержаннее. Но провокация в полный рост шла, и не сдержался. Эмоции плескали – всё-таки хоккей, и эмоции присутствуют, и голова работает. Всё в комплексе. Не какой-то статический вид спорта, где по-другому люди относятся к настрою на игру. В «Куньлуне» было много силовых приёмов, достаточно удар держали хорошо. Я думаю, игра в этом плане смотрелась и здесь, и в Подмосковье.



Антон Шенфельд пропускает матч? В ротации. Пока есть кем заменять — надо. У нас впереди серии из девяти матчей за 18 дней с разъездами. То есть предстоит нагрузка сумасшедшая, надо чтобы все на ходу были.



Была информация, что Шенфельд, Бутузов и Коротков перед матчем с «Куньлунем» нарушили режим? Полная чушь. Парни сыграли не в полную силу матч со «Спартаком», были претензии по игре, и, естественно, из состава выпали. А то, что написали, — я не знаю, где взяли информацию. Это полная чушь. Такого не было.



Прогресс Егора Спиридонова? Первый матч официально сыграл в этом сезоне. Он практически без ошибок сыграл, есть куда двигаться. Сегодня, думаю, он поймал уверенность, а дальше посмотрим. Сыграл неплохо, очень чётко как центральный нападающий.



Результативное большинство? К изменениям побудило то, что забить не могли. Бек поменял своё место на площадке. Я тренеру по большинству сказал: переведи Бека, чтобы он встал на своё привычное место. Сразу пошли голы. Мы нагрузили оборону — естественно, они начали допускать ошибки. Когда они были свежие — оборона очень хорошо работала. Также отметил бы вратаря, хорошую игру показывает.



Появление в заявке Ивана Климовича? Изначально думали, что он сыграет хотя бы пару смен. В контрольных матчах он играл, сейчас ему надо понюхать запах раздевалки, атмосферу. Как люди готовятся, как настраиваются, как в команде всё это делается. Важный момент для молодого человека. Была мысль выпустить его в концовке, но соперник агрессивно стал играть, а парень холодный — я не стал рисковать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.