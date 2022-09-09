«Они всё-таки североамериканцы». Форвард «Сибири» — о жёсткой игре игроков «Куньлуня»

Нападающий «Сибири» Александр Шаров, оформивший дубль в ворота «Куньлунь Ред Стар», подвёл итоги встречи.



«Самое главное — играть строго в защите, а в атаке моменты у нас были в других матчах. Сегодня хорошо большинство работало — немножко поменяли и бригаду, и розыгрыш. Это сработало. Мы от себя ожидаем в каждом матче как можно больше голов забитых и как можно меньше пропущенных.



Вносили коррективы? Да, конечно. Мы три матча не забивали в большинстве, подумали, как сделать лучше. Все вместе пообщались и решили, что нужно что-то менять. Поменяли — сегодня пошло.



Игра в равных составах? Хоккей такая игра, что сейчас все научились играть «пять на пять». Достаточно сложно забить в равных составах. Поэтому на первый план выходят спецбригады. Игрой в равных составах доволен, самое главное — не пропустили. И, думаю, смотрелись гораздо активнее и опаснее, чем соперник.



Ожидали продолжения потасовки в Мытищах? Нет, лично я ожидал хорошей игры и рад встрече с болельщиками.



«Куньлунь» — лидер по штрафным минутам? Есть такое, они всё-таки североамериканцы, привыкли всегда идти до последнего, играть в тело, но у нас все готовы. Поэтому акцента особого не делали», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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