«Они всё-таки североамериканцы». Форвард «Сибири» — о жёсткой игре игроков «Куньлуня»

Нападающий «Сибири» Александр Шаров, оформивший дубль в ворота «Куньлунь Ред Стар», подвёл итоги встречи.
«Самое главное — играть строго в защите, а в атаке моменты у нас были в других матчах. Сегодня хорошо большинство работало — немножко поменяли и бригаду, и розыгрыш. Это сработало. Мы от себя ожидаем в каждом матче как можно больше голов забитых и как можно меньше пропущенных.
Вносили коррективы? Да, конечно. Мы три матча не забивали в большинстве, подумали, как сделать лучше. Все вместе пообщались и решили, что нужно что-то менять. Поменяли — сегодня пошло.
Игра в равных составах? Хоккей такая игра, что сейчас все научились играть «пять на пять». Достаточно сложно забить в равных составах. Поэтому на первый план выходят спецбригады. Игрой в равных составах доволен, самое главное — не пропустили. И, думаю, смотрелись гораздо активнее и опаснее, чем соперник.
Ожидали продолжения потасовки в Мытищах? Нет, лично я ожидал хорошей игры и рад встрече с болельщиками.
«Куньлунь» — лидер по штрафным минутам? Есть такое, они всё-таки североамериканцы, привыкли всегда идти до последнего, играть в тело, но у нас все готовы. Поэтому акцента особого не делали», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 9 сентября 2022
-
20:38
-
20:30
-
20:21
-
19:59
-
19:49
-
19:46
-
19:19
-
19:06
-
18:31
-
18:01
-
17:28
-
17:21
-
16:58
-
16:35
-
16:26
-
15:55
-
15:32
-
14:54
-
14:45
-
14:39
-
14:00
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:01
-
12:57
-
12:20
-
12:10
-
11:54
-
11:05
-
10:38
-
10:35
-
10:30
-
10:03
-
09:48