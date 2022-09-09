Чибисов: в каждом городе России один район нормальный, а другой — нет. Тут как попадёшь

Форвард «Металлурга» Андрей Чибисов прокомментировал слова нападающего «Сочи» Дмитрия Завгороднего, который рассказал о том, что в американском Стоктоне полиция не рекомендовала посещать половину города.



«А что же Завгородний не сказал, что у нас половина таких же городов? (смеётся) Если сейчас куда-нибудь выйти условно здесь в другую половину (разговор прошёл в Челябинске. — Прим. «Чемпионата») вечером, то это же самое будет. Да в любом городе — в Москве такого не бывает? И в Москве такое есть. Там говорят, а про нас не говорят. У нас такое везде есть — в каждом городе один район нормальный, а другой нет, тут как попадёшь.



А так все города идентичные. Нет такого, чтобы было «вау», ты привыкаешь, что там есть даунтаун и спальные районы. У кого-то в спальниках разные домики, но структура устройства города идентичная, даже высотки не кажутся такими высокими. В каждом городе есть свои достопримечательности, куда стоит сходить, чтобы запомнилось для своей памяти и впечатлений. Там нет такого различия, как у нас между Москвой/Петербургом и маленьким городом — маленькие города такие же, как и большие, но в уменьшенном масштабе», — сказал Чибисов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.



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