Чибисов — о тесте Купера: он ничего не показывает для хоккеистов, многих раздражал

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов поделился мнением о тесте Купера — ряде испытаний на физическую выносливость.

«Изменилась ли предсезонка после увеличения сезона? Никак не изменились. Какая разница, сколько игр будет в сезоне? Это никак не влияет на подготовку. Другое дело, как команда проведёт сезон и как будет держать ту или иную форму на протяжении чемпионата.



«Магнитка» отменила тест Купера? Его каждый тренер даёт, чтобы определить физические способности человека, но это никак не влияет на способности на льду. Можно футболисту дать этот тест, а у хоккеистов другие мышцы работают, никак не взаимосвязаны. Многих игроков это раздражало, потому что он ничего не показывает: кто-то не мог бежать Купера, зато на льду был хорош», — сказал Чибисов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Андреем Чибисовым читайте на «Чемпионате».