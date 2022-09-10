Игумнов — о поражении в матче со СКА: «Динамо» получило по соплям

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов поделился мнением о поражении в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА. Бело-голубые проиграли в гостевой встрече со счётом 1:4. Для «Динамо» это поражение стало первым в текущем сезоне.



«Всё просто – беззубо сыграли в первом периоде, не настроились так, как должны были. Команда не была готова и получила по соплям — два гола. Второй период получился сумбурным: удаления были, большинство не реализовывали. В третьем вспомнили свою игру, побежали, больше стали давить, что-то даже получалось, но в конце пропустили гол. Это хоккей. Без поражений не бывает — будет нам уроком.



Почему не получилось правильно настроиться? Здесь много факторов. Трудно сказать, что именно пошло не так. Играли не в свой хоккей, головы были не на месте. Наверное, смотрели, как СКА играет, а не сами действовали.



Что в первую очередь нужно будет исправить? По концовке нет вопросов к команде. Сделаем выводы. Будем играть немножечко по-другому — с самого начала нужно играть в свой хоккей. Ждём следующих матчей со СКА», — приводит слова Игумнова официальный сайт «Динамо».

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