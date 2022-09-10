Егор Бабенко — о 6:3 с «Барысом»: думаю, «Сочи» заслужил такой счёт своей работой

Нападающий «Сочи» Егор Бабенко подвёл итоги матча с «Барысом». После встречи игрока внутри команды признали лучшим в этой игре (6:3).

«Барыс» оказался наиболее мастеровитым соперником из всех команд, с кем «Сочи» играл в первой домашней серии? Да, так и есть. С такой командой очень интересно было играть. И тем ценнее наша победа. Мы и в прошлых встречах, что проиграли, должны были забивать больше. Моментов у нас было достаточно. А в игре с «Барысом»? Думаю, мы заслужили такой счёт своей работой. И мы очень рады первой победе.

Было ли предчувствие перед игрой, что эта серия завершится победой? На каждую игру настраиваешься, всегда хочется выиграть. По-другому и не бывает. Хорошо, что у нас наконец-то получилось выиграть.



Крайне тяжёлый второй период? Да, приходилось много обороняться, но мы все вместе справились. «Барыс» очень хорошо контролировал шайбу и за счёт ближней скамейки несколько раз зажал нас в зоне. В современном хоккее многие команды этим пользуются. Нам тоже в этом компоненте надо прибавить, чтобы активнее делать наложения звеньев. Соперник в такие минуты устаёт, этим можно пользоваться. Да, у «Барыса» сильное большинство, мы знали об этом. И постарались сыграть аккуратно.



Красивый гол? Это не только моя заслуга. Крайний нападающий и должен из углов выбираться на пятак, мы много работаем над этим на тренировках. У меня это получилось. Партнёры увели игроков соперника, поэтому мне уже было легче угрожать воротам», – цитирует Бабенко официальный сайт клуба.