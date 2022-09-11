Защитник Андерсон подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

Защитник Майки Андерсон продлил контракт с «Лос-Анджелесом», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на один год с заработной платой $1 млн.

В прошлом сезоне НХЛ Андерсон набрал 8 (2+6) очков в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф принял участие в семи встречах и набрал одно очко, отдав результативную передачу.

«Лос-Анджелес» выбрал игрока на драфте 2017 года под общим 103-м номером в четвёртом раунде. Всего за карьеру в НХЛ на счету защитника 117 матчей и 20 (4+16) набранных очков.

Андерсон является победителем двух чемпионатов NCAA в 2018 и 2019 годах в составе университета Миннесоты.

В прошлом сезоне НХЛ «Лос-Анджелес» в первом раунде плей-офф уступил в семи матчах клубу «Эдмонтон Ойлерз».