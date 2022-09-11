Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Андерсон подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

Защитник Андерсон подписал контракт с «Лос-Анджелесом»
Комментарии

Защитник Майки Андерсон продлил контракт с «Лос-Анджелесом», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на один год с заработной платой $1 млн.

В прошлом сезоне НХЛ Андерсон набрал 8 (2+6) очков в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф принял участие в семи встречах и набрал одно очко, отдав результативную передачу.

«Лос-Анджелес» выбрал игрока на драфте 2017 года под общим 103-м номером в четвёртом раунде. Всего за карьеру в НХЛ на счету защитника 117 матчей и 20 (4+16) набранных очков.

Андерсон является победителем двух чемпионатов NCAA в 2018 и 2019 годах в составе университета Миннесоты.

В прошлом сезоне НХЛ «Лос-Анджелес» в первом раунде плей-офф уступил в семи матчах клубу «Эдмонтон Ойлерз».

«Ванкувер» собирает русскую банду, «Чикаго» смешит народ. Таблица трансферов НХЛ «Ванкувер» собирает русскую банду, «Чикаго» смешит народ. Таблица трансферов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022