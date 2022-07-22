«Ванкувер» собирает русскую банду, «Чикаго» смешит народ. Таблица трансферов НХЛ

В разгаре вторая неделя работы рынка свободных агентов в Национальной хоккейной лиге. Подводим промежуточные итоги селекции клубов в таблице трансферов.
Восточная конференция
На Востоке обращает на себя внимание активность некоторых клубов, которые в последние годы забыли, что такое плей-офф. Так, из серии неудач явно намеревается выбраться «Детройт», подписавший на рынке сразу пятёрку интересных хоккеистов. В стан «Крыльев» перебрался экс-голкипер «Сент-Луиса» Хуссо, опытные защитники Мяяття и Шьяро, а также форварды Кубалик, Копп и Перрон.
В кои-то веки вызывает симпатию селекция «Оттавы». «Сенаторы» подписали контракт с голкипером Тальбо из «Миннесоты», раскошелились на нападающего Клода Жиру, а также выменяли из «Чикаго» Алекса Дебринкэта.
«Коламбус» выманил из Канады главного свободного агента этого лета Джонни Годро, однако в остальном селекция «мундиров» не выглядит сверхуспешной. «Питтсбург» сосредоточился на сохранении старых звёзд и сумел продлить и Летанга, и Малкина, и Раста, однако такая лояльность к многолетнему костяку ставит под сомнение будущее «пингвинов».
Ставку на опытных ребят также делает «Каролина». «Ураганы» путём обменов увели из «Сан-Хосе» Брента Бёрнса, а из «Вегаса» — Макса Пасиоретти. Контракты обоих хоккеистов весьма тяжёлые, но их срок скоро заканчивается, к тому же часть выплат по зарплате на себя возьмут прежние клубы игроков. Так что для «Харрикейнз» это хорошие сделки, чтобы усилиться здесь и сейчас.
В «Монреале», напротив, решили опираться на молодёжь. К Кофилду и Судзуки добавился выменянный из «Чикаго» Кирби Дак, а также первый номер драфта Слафковски, с которым «Канадиенс» уже заключили контракт новичка. При этом «Хабс» забрали к себе Евгения Дадонова вместе с последним годом его пятимиллионного контракта и отдали другого россиянина — защитник Александр Романов неожиданно стал игроком «Айлендерс».
«Вашингтон» полностью обновил вратарскую бригаду, забрав себе голкипер-чемпиона Дарси Кемпера. «Бостон» подписал чешского форварда Заху из «Нью-Джерси», но в целом «мишки» пока не очень активны. «Нью-Джерси» сделали ставку на последнем рубеже на Витека Ванечека, а в нападение подписали другого известного чеха — двукратного обладателя Кубка Стэнли и рекордсмена «Тампы» по победным голам в плей-офф Ондржея Палата.
«Рейнджерс» отпустили в «Колорадо» Георгиева, подписав на скамейку запасных вратаря-ветерана Галака, а также заменили второго центрфорварда команды Строума на Трочека из «Каролины». «Торонто» тоже обновил бригаду вратарей и вынужденно отпустил Михеева в «Ванкувер» — у «листьев» просто не хватило места под потолком для прогрессирующего россиянина.
«Тампе» из-за проблем с платёжкой пришлось расстаться не только с Палатом, но и с защитниками Макдоной и Руттой. Закрывают образовавшиеся лакуны «молнии» более дешёвой рабочей силой (в том числе Наместниковым), при этом «Лайтнинг» удалось надолго сохранить ещё одну часть золотого костяка: контракты на восемь лет получили Сергачёв, Чернак и Чирелли.
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Баффало»
|в. Комри («Виннипег»), з. Любушкин («Торонто»), з. Пилут («Трактор»), н. Кулих («Карловы Вары»)
|з. Миллер («Даллас»), з. Писик («Детройт»), з. Бутчер (-), н. Хейдн («Сиэтл»), н. Икин (-)
|в. Андерсон, з. Брайсон, н. Олофссон, н. Хиностроза
|«Бостон»
|н. Заха («Нью-Джерси»)
|з. Браун («Аризона»), н. Хаула («Нью-Джерси»), н. Лазар («Ванкувер»)
|з. Зборил
|«Вашингтон»
|в. Кемпер («Колорадо»), в. Линдгрен («Сент-Луис»), з. Густаффсон («Чикаго»), н. Строум («Чикаго»), н. Браун («Оттава»), н. Боргстрём («Чикаго»)
|в. Ванечек («Нью-Джерси»), в. Самсонов («Торонто»), з. Шульц («Сиэтл»), з. Кемпны (-)
|н. Юханссон
|«Детройт»
|в. Олкинуора («Металлург»), в. Хуссо («Сент-Луис»), з. Мяяття («Лос-Анджелес»), з. Шьяро («Флорида»), з. Писик («Баффало»), з. Кэмпфер («Ак Барс»), н. Копп («Рейнджерс»), н. Кубалик («Чикаго»), н. Перрон («Сент-Луис»),
|в. Грайсс («Сент-Луис»), з. Стаал («Флорида»), з. Декайзер (-), н. Ганье (-)
|-
|«Каролина»
|з. Бёрнс («Сан-Хосе»), н. Пасиоретти («Вегас»), н. Каше («Торонто»)
|з. Смит («Нью-Джерси»), з. Коул («Тампа»), н. Доми («Чикаго»), н. Трочек («Рейнджерс»), н. Степан (-), н. Нидеррайтер («Нэшвилл»)
|«Коламбус»
|з. Гудбрансон («Калгари»), н. Годро («Калгари»), н. Оливье («Нэшвилл»)
|з. Кукан («Цюрих»)
|в. Корписало, в. Тарасов, з. Боквист, н. Рослович, н. Майер, н. Гонс
|«Монреаль»
|з. Мэтесон («Питтсбург»), н. Дадонов («Вегас»), н. Дах («Чикаго»), н. Слафковски (ТПС)
|з. Романов («Айлендерс»), з. Питри («Питтсбург»), н. Пилинг («Питтсбург»), н. Перро (-)
|з. Уайдман, н. Пеццетта, н. Р. Питлик
|«Нью-Джерси»
|в. Ванечек («Вашингтон»), з. Немец («Нитра»), з. Смит («Каролина»), з. Марино («Питтсбург»), н. Хаула («Бостон»), н. Палат («Тампа»)
|з. Смит («Питтсбург»), з. Ярош («Авангард»), з. Суббэн (-), н. Заха («Бостон»), н. Виси (-)
|-
|«Айлендерс»
|з. Романов («Монреаль»)
|з. Хара (-), з. Грин (-)
|з. Ахо
|«Рейнджерс»
|в. Галак («Ванкувер»), н. Трочек («Каролина»), н. Карпентер («Калгари»), н. Кравцов («Трактор»)
|в. Георгиев («Колорадо»), з. Немет («Аризона»), з. Браун («Филадельфия»), н. Руни («Калгари»), н. Копп («Детройт»), н. Ватрано («Анахайм»), н. Маккегг («Эдмонтон»), н. Строум («Анахайм»), н. Мотт (-)
|з. Хайек, н. Готье, н. Бле
|«Оттава»
|в. Тальбо («Миннесота»), н. Дебринкэт («Чикаго»), н. Жиру («Флорида»),
|в. Мюррей («Торонто»), в. Густавссон («Миннесота»), з. Мете («Торонто»), н. Годетт («Торонто»), н. Браун («Вашингтон»), н. Уайт («Флорида»), н. Эннис (-)
|н. Норрис
|«Питтсбург»
|з. Рутта («Тампа»), з. Питри («Монреаль»), з. Смит («Нью-Джерси»), н. Арчибальд («Эдмонтон»), н. Пилинг («Монреаль»)
|з. Марино («Нью-Джерси»), з. Мэтисон («Монреаль»), н. Родригес (-), н. Бойл (-), н. Хайнен (-)
|в. Десмит, з. Летанг, н. Раст, н. Малкин, н. Ракелль, н. Капанен
|«Тампа»
|з. Майерс («Нэшвилл»), з. Коул («Каролина»), з. Флёри («Сиэтл»), н. Наместников («Даллас»)
|з. Макдона («Нэшвилл»), з. Рутта («Питтсбург»), н. Палат («Нью-Джерси»)
|з. Сергачёв, з. Чернак, н. Чирелли, н. Пол
|«Торонто»
|в. Мюррей («Оттава»), в. Самсонов («Вашингтон»), з. Бенн («Миннесота»), з. Мет («Оттава»), н. Обе-Кюбель («Колорадо»), н. Годетт («Оттава»), н. Мальгин («Цюрих»), н. Йернкрок («Калгари»)
|в. Мразек («Чикаго»), в. Кемпбэлл («Эдмонтон»), з. Любушкин («Баффало»), н. Спецца (-), н. Михеев («Ванкувер»), н. Блэквелл («Чикаго»), н. Каше («Каролина»)
|з. Джиордано, з. Лильегрен, н. Энгвалль
|«Филадельфия»
|в. Федотов (ЦСКА), з. Деанджело («Каролина»), з. Браун («Рейнджерс»), н. Делорье («Миннесота»)
|в. Джонс («Сиэтл»), з. Яндл (-), н. Линдблом («Сан-Хосе»)
|н. Фрост
|«Флорида»
|з. Стаал («Детройт»), н. Уайт («Оттава»), н. Э. Стаал («Миннесота», просмотр), н. Казинс («Нэшвилл»), н. Балцерс («Сан-Хосе»)
|з. Шьяро («Детройт»), з. Нутиваара («Сан-Хосе»), з. Хег (-), н. Мамин (ЦСКА), н. Жиру («Оттава»), н. Марчмент («Даллас»), н. Аччари («Сент-Луис»), н. Торнтон (-)
|н. Луостаринен
Западная конференция
Чемпион из Денвера пригласил на роль первого голкипера Александра Георгиева, дал контракт экс-игроку «Трактора» Лукашу Седлаку, а также сделал ряд важных продлений: «лавинами» остались Ничушкин, Мэнсон, Хельм, Кольяно, а также автор «золотого» гола прошлого сезона Лехконен.
«Ванкувер» собирает русскую банду, подписывая Кузьменко и Михеева. «Калгари» продлил Задорова, но потерял Гудбрансона, Годро, да ещё и Ткачук запросил обмена из стана «огоньков».
«Миннесота» продлила вратаря-ветерана Флёри, но в остальном несёт ощутимые потери: Фиала, Тальбо, Бьюгстад больше не «дикари». Швейцарец, кстати, перешёл в «Лос-Анджелес», который продлил контракты с Кемпе, Лемье, Эдлером, Андерссоном.
Интересно работает на рынке «Нэшвилл». «Хищники» подписали контракты с Макдоной, Нидеррайтером, надолго продлили Форсберга и при этом пока не потеряли никого из важных игроков. Чего не скажешь о «Сент-Луисе», которому пришлось расстаться с Хуссо и Перроном.
«Сиэтл», судя по первым шагам селекции, должен выступить в своём втором сезоне гораздо удачнее. «Кракенами» стали голкипер Джонс, опытный экс-защитник «Вашингтона» Шульц, двукратный обладатель Кубка Стэнли Бураковски. Много неплохих подписаний у «Аризоны», стремящейся избавиться от ярлыка самой бестолковой команды НХЛ.
«Эдмонтон» решил (пока только на бумаге) вратарский вопрос подписанием экс-голкипера «Торонто» Кэмпбелла на пять лет, подписал форварда Янмарка, а также продлил соглашение с «выстрелившим» в прошлом сезоне Эвандером Кейном.
На Западе находятся и главные аутсайдеры трансферной кампании этого лета. Вне конкуренции, конечно, «Чикаго», менеджеры которого занимаются каким-то натуральным вредительством в межсезонье и просто смешат народ.
Здесь же и «Вегас», сильнее всех прижатый потолком зарплат. Чтобы почистить платёжку, «рыцари» уже скинули Дадонова, Пасиоретти и Янмарка, но пространство для манёвров у «Голден Найтс» по-прежнему ограничено: «Вегас» является единственной командой на рынке, которая до сих пор не пригласила ни одного новичка.
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Анахайм»
|н. Ватрано н. Строум (оба — «Рейнджерс»)
|н. Гецлаф, н. Милано (-), н. Стил (-)
|-
|«Аризона»
|з. Кнот, з. Клок (оба — «Нефтехимик»), з. Браун («Бостон»), з. Стечер («Лос-Анджелес»), з. Немет («Рейнджерс»), н. Келемен («Млада Болеслав»), н. Кассиан («Эдмонтон»), н. Бьюгстад («Миннесота»)
|в. Сятери («Биль-Бьен»), з. Строльман (-), н. Яшкин (-), н. Гальченюк (-), н. Эрикссон (-), н. Бигл (-), н. Кессел (-), н. Руссель
|в. Просветов, н. Фишер
|«Ванкувер»
|н. Кузьменко (СКА), н. Михеев («Торонто»), н. Лазар («Бостон»)
|в. Галак («Рейнджерс»), з. Хант («Колорадо»), н. Хаймор («Сент-Луис»), н. Чиассон (-)
|н. Бёзер
|«Вегас»
|-
|н. Дадонов («Монреаль»), н. Пасиоретти («Каролина»), н. Янмарк («Эдмонтон»)
|н. Хоуден, н. Смит
|«Виннипег»
|в. Риттих («Нэшвилл»)
|в. Комри («Баффало»), н. Сэнфорд («Нэшвилл»), н. Е. Свечников (-), н. Штястны (-)
|-
|«Даллас»
|з. Миллер («Баффало»), н. Марчмент («Флорида»)
|в. Холтби (-), з. Клингберг (-), з. Секера (-), н. Наместников («Тампа»), н. Радулов («Ак Барс»), н. Раффль (-), н. Комо (-)
|в. Уэджвуд, н. Гурьянов, н. Студенич
|«Калгари»
|в. Данск («Спартак»), н. Руни («Рейнджерс»)
|з. Гудбрэнсон («Коламбус»), н. Годро («Коламбус»), н. Йернкрок («Торонто»), н. Карпентер («Рейнджерс»), н. Ритчи (-)
|з. Задоров, з. Пулман, н. Льюис
|«Колорадо»
|в. Георгиев («Рейнджерс»), з. Хант («Ванкувер»), н. Седлак («Трактор»)
|в. Кемпер («Вашингтон»), н. Обе-Кюбель («Торонто»), н. Бураковски («Сиэтл»), н. Штурм («Сан-Хосе»), з. Джонсон (-), н. Кадри (-)
|з. Мэнсон, н. Лехконен, н. Ничушкин, н. Кольяно, н. Хельм
|«Лос-Анджелес»
|н. Фиала («Миннесота»)
|з. Мяяття («Детройт»), з. Стечер («Аризона»), н. Атанасиу («Чикаго»), н. Браун (-)
|з. Эдлер, н. Лемье, н. Грундстрём, н. Андерссон, н. Кемпе
|«Миннесота»
|в. Густавссон («Оттава»)
|в. Тальбо («Оттава»), з. Бенн («Торонто»), н. Фиала («Лос-Анджелес»), н. Бьюгстад («Аризона»)
|в. Флёри, з. Миддлтон
|«Нэшвилл»
|в. Ланкинен («Чикаго»), з. Макдона («Тампа»), н. Сэнфорд («Виннипег»), н. Нидеррайтер («Каролина»)
|в. Риттих («Виннипег»), з. Майерс («Тампа»), н. Оливье («Коламбус»), н. Казинс («Флорида»), н. Канин («Сан-Хосе»)
|з. Лозон, з. Боровецки, н. Форсберг
|«Сан-Хосе»
|з. Беннинг («Нэшвилл»), н. Канин («Нэшвилл»), н. Штурм («Колорадо»), н. Линдбом («Филадельфия»)
|з. Бёрнс («Каролина»), н. Балцерс («Флорида»), н. Дален (-), н. Дзингел (-)
|в. Кяхкёнен, н. Барабанов
|«Сент-Луис»
|в. Грайсс («Детройт»), н. Аччари («Флорида»), н. Ливо («Каролина»), н. Хаймор («Ванкувер»)
|в. Хуссо («Детройт»), в. Линдгрен («Вашингтон»), н. Перрон («Детройт»), н. Бозак (-)
|з. Ледди, з. Миккола, н. Томас, н. Уолкер
|«Сиэтл»
|в. Джонс («Филадельфия»), з. Шульц («Вашингтон»), н. Бураковски («Колорадо»), н. Райт («Кингстон»), н. Хейдн («Баффало»)
|з. Флёри («Тампа»), н. Донато (-), н. Спронг (-), н. Шихан (-), н. Раск (-)
|н. Кульман
|«Чикаго»
|в. Мразек («Торонто»), н. Доми («Каролина»), н. Атанасиу («Лос-Анджелес»), н. Блэквелл («Торонто»)
|в. Ланкинен («Нэшвилл»), з. Густафссон («Вашингтон»), з. де Хаан (-), н. Дах («Монреаль»), н. Дебринкэт («Оттава»), н. Кубалик («Детройт»), н. Боргстрём, н. Строум (оба — «Вашингтон»), н. Коннолли (-)
|-
|«Эдмонтон»
|в. Кемпбэлл («Торонто»), н. Янмарк («Вегас»), н. Маккегг («Рейнджерс»
|в. Коскинен («Лугано»), з. Кит (-), н. Кассиан («Аризона»), н. Арчибальд («Питтсбург»), н. Брассар (-), н. Туррис (-), н. Расселл (-)
|з. Кулак, н. Кейн
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