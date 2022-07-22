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Таблица трансферов НХЛ, все переходы, обмены, новые контракты, 22 июля 2022 года, как проходит межсезонье НХЛ

«Ванкувер» собирает русскую банду, «Чикаго» смешит народ. Таблица трансферов НХЛ
Елена Кузнецова Лев Лукин
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Таблица трансферов НХЛ — 2022
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Все официальные переходы, обмены и продления контрактов на старте межсезонья лучшей лиги мира.

В разгаре вторая неделя работы рынка свободных агентов в Национальной хоккейной лиге. Подводим промежуточные итоги селекции клубов в таблице трансферов.

Восточная конференция

На Востоке обращает на себя внимание активность некоторых клубов, которые в последние годы забыли, что такое плей-офф. Так, из серии неудач явно намеревается выбраться «Детройт», подписавший на рынке сразу пятёрку интересных хоккеистов. В стан «Крыльев» перебрался экс-голкипер «Сент-Луиса» Хуссо, опытные защитники Мяяття и Шьяро, а также форварды Кубалик, Копп и Перрон.

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В кои-то веки вызывает симпатию селекция «Оттавы». «Сенаторы» подписали контракт с голкипером Тальбо из «Миннесоты», раскошелились на нападающего Клода Жиру, а также выменяли из «Чикаго» Алекса Дебринкэта.

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«Коламбус» выманил из Канады главного свободного агента этого лета Джонни Годро, однако в остальном селекция «мундиров» не выглядит сверхуспешной. «Питтсбург» сосредоточился на сохранении старых звёзд и сумел продлить и Летанга, и Малкина, и Раста, однако такая лояльность к многолетнему костяку ставит под сомнение будущее «пингвинов».

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Ставку на опытных ребят также делает «Каролина». «Ураганы» путём обменов увели из «Сан-Хосе» Брента Бёрнса, а из «Вегаса» — Макса Пасиоретти. Контракты обоих хоккеистов весьма тяжёлые, но их срок скоро заканчивается, к тому же часть выплат по зарплате на себя возьмут прежние клубы игроков. Так что для «Харрикейнз» это хорошие сделки, чтобы усилиться здесь и сейчас.

В «Монреале», напротив, решили опираться на молодёжь. К Кофилду и Судзуки добавился выменянный из «Чикаго» Кирби Дак, а также первый номер драфта Слафковски, с которым «Канадиенс» уже заключили контракт новичка. При этом «Хабс» забрали к себе Евгения Дадонова вместе с последним годом его пятимиллионного контракта и отдали другого россиянина — защитник Александр Романов неожиданно стал игроком «Айлендерс».

«Вашингтон» полностью обновил вратарскую бригаду, забрав себе голкипер-чемпиона Дарси Кемпера. «Бостон» подписал чешского форварда Заху из «Нью-Джерси», но в целом «мишки» пока не очень активны. «Нью-Джерси» сделали ставку на последнем рубеже на Витека Ванечека, а в нападение подписали другого известного чеха — двукратного обладателя Кубка Стэнли и рекордсмена «Тампы» по победным голам в плей-офф Ондржея Палата.

«Рейнджерс» отпустили в «Колорадо» Георгиева, подписав на скамейку запасных вратаря-ветерана Галака, а также заменили второго центрфорварда команды Строума на Трочека из «Каролины». «Торонто» тоже обновил бригаду вратарей и вынужденно отпустил Михеева в «Ванкувер» — у «листьев» просто не хватило места под потолком для прогрессирующего россиянина.

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«Тампе» из-за проблем с платёжкой пришлось расстаться не только с Палатом, но и с защитниками Макдоной и Руттой. Закрывают образовавшиеся лакуны «молнии» более дешёвой рабочей силой (в том числе Наместниковым), при этом «Лайтнинг» удалось надолго сохранить ещё одну часть золотого костяка: контракты на восемь лет получили Сергачёв, Чернак и Чирелли.

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КлубПришлиУшлиПродлили контракты
«Баффало»в. Комри («Виннипег»), з. Любушкин («Торонто»), з. Пилут («Трактор»), н. Кулих («Карловы Вары»)з. Миллер («Даллас»), з. Писик («Детройт»), з. Бутчер (-), н. Хейдн («Сиэтл»), н. Икин (-)в. Андерсон, з. Брайсон, н. Олофссон, н. Хиностроза
«Бостон»н. Заха («Нью-Джерси»)з. Браун («Аризона»), н. Хаула («Нью-Джерси»), н. Лазар («Ванкувер»)з. Зборил
«Вашингтон»в. Кемпер («Колорадо»), в. Линдгрен («Сент-Луис»), з. Густаффсон («Чикаго»), н. Строум («Чикаго»), н. Браун («Оттава»), н. Боргстрём («Чикаго»)в. Ванечек («Нью-Джерси»), в. Самсонов («Торонто»), з. Шульц («Сиэтл»), з. Кемпны (-)н. Юханссон
«Детройт»в. Олкинуора («Металлург»), в. Хуссо («Сент-Луис»), з. Мяяття («Лос-Анджелес»), з. Шьяро («Флорида»), з. Писик («Баффало»), з. Кэмпфер («Ак Барс»), н. Копп («Рейнджерс»), н. Кубалик («Чикаго»), н. Перрон («Сент-Луис»),в. Грайсс («Сент-Луис»), з. Стаал («Флорида»), з. Декайзер (-), н. Ганье (-)-
«Каролина»з. Бёрнс («Сан-Хосе»), н. Пасиоретти («Вегас»), н. Каше («Торонто»)з. Смит («Нью-Джерси»), з. Коул («Тампа»), н. Доми («Чикаго»), н. Трочек («Рейнджерс»), н. Степан (-), н. Нидеррайтер («Нэшвилл»)
«Коламбус»з. Гудбрансон («Калгари»), н. Годро («Калгари»), н. Оливье («Нэшвилл»)з. Кукан («Цюрих»)в. Корписало, в. Тарасов, з. Боквист, н. Рослович, н. Майер, н. Гонс
«Монреаль»з. Мэтесон («Питтсбург»), н. Дадонов («Вегас»), н. Дах («Чикаго»), н. Слафковски (ТПС)з. Романов («Айлендерс»), з. Питри («Питтсбург»), н. Пилинг («Питтсбург»), н. Перро (-)з. Уайдман, н. Пеццетта, н. Р. Питлик
«Нью-Джерси»в. Ванечек («Вашингтон»), з. Немец («Нитра»), з. Смит («Каролина»), з. Марино («Питтсбург»), н. Хаула («Бостон»), н. Палат («Тампа»)з. Смит («Питтсбург»), з. Ярош («Авангард»), з. Суббэн (-), н. Заха («Бостон»), н. Виси (-)-
«Айлендерс»з. Романов («Монреаль»)з. Хара (-), з. Грин (-)з. Ахо
«Рейнджерс»в. Галак («Ванкувер»), н. Трочек («Каролина»), н. Карпентер («Калгари»), н. Кравцов («Трактор»)в. Георгиев («Колорадо»), з. Немет («Аризона»), з. Браун («Филадельфия»), н. Руни («Калгари»), н. Копп («Детройт»), н. Ватрано («Анахайм»), н. Маккегг («Эдмонтон»), н. Строум («Анахайм»), н. Мотт (-)з. Хайек, н. Готье, н. Бле
«Оттава»в. Тальбо («Миннесота»), н. Дебринкэт («Чикаго»), н. Жиру («Флорида»),в. Мюррей («Торонто»), в. Густавссон («Миннесота»), з. Мете («Торонто»), н. Годетт («Торонто»), н. Браун («Вашингтон»), н. Уайт («Флорида»), н. Эннис (-)н. Норрис
«Питтсбург»з. Рутта («Тампа»), з. Питри («Монреаль»), з. Смит («Нью-Джерси»), н. Арчибальд («Эдмонтон»), н. Пилинг («Монреаль»)з. Марино («Нью-Джерси»), з. Мэтисон («Монреаль»), н. Родригес (-), н. Бойл (-), н. Хайнен (-)в. Десмит, з. Летанг, н. Раст, н. Малкин, н. Ракелль, н. Капанен
«Тампа»з. Майерс («Нэшвилл»), з. Коул («Каролина»), з. Флёри («Сиэтл»), н. Наместников («Даллас»)з. Макдона («Нэшвилл»), з. Рутта («Питтсбург»), н. Палат («Нью-Джерси»)з. Сергачёв, з. Чернак, н. Чирелли, н. Пол
«Торонто»в. Мюррей («Оттава»), в. Самсонов («Вашингтон»), з. Бенн («Миннесота»), з. Мет («Оттава»), н. Обе-Кюбель («Колорадо»), н. Годетт («Оттава»), н. Мальгин («Цюрих»), н. Йернкрок («Калгари»)в. Мразек («Чикаго»), в. Кемпбэлл («Эдмонтон»), з. Любушкин («Баффало»), н. Спецца (-), н. Михеев («Ванкувер»), н. Блэквелл («Чикаго»), н. Каше («Каролина»)з. Джиордано, з. Лильегрен, н. Энгвалль
«Филадельфия»в. Федотов (ЦСКА), з. Деанджело («Каролина»), з. Браун («Рейнджерс»), н. Делорье («Миннесота»)в. Джонс («Сиэтл»), з. Яндл (-), н. Линдблом («Сан-Хосе»)н. Фрост
«Флорида»з. Стаал («Детройт»), н. Уайт («Оттава»), н. Э. Стаал («Миннесота», просмотр), н. Казинс («Нэшвилл»), н. Балцерс («Сан-Хосе»)з. Шьяро («Детройт»), з. Нутиваара («Сан-Хосе»), з. Хег (-), н. Мамин (ЦСКА), н. Жиру («Оттава»), н. Марчмент («Даллас»), н. Аччари («Сент-Луис»), н. Торнтон (-)н. Луостаринен

Западная конференция

Чемпион из Денвера пригласил на роль первого голкипера Александра Георгиева, дал контракт экс-игроку «Трактора» Лукашу Седлаку, а также сделал ряд важных продлений: «лавинами» остались Ничушкин, Мэнсон, Хельм, Кольяно, а также автор «золотого» гола прошлого сезона Лехконен.

«Ванкувер» собирает русскую банду, подписывая Кузьменко и Михеева. «Калгари» продлил Задорова, но потерял Гудбрансона, Годро, да ещё и Ткачук запросил обмена из стана «огоньков».

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«Миннесота» продлила вратаря-ветерана Флёри, но в остальном несёт ощутимые потери: Фиала, Тальбо, Бьюгстад больше не «дикари». Швейцарец, кстати, перешёл в «Лос-Анджелес», который продлил контракты с Кемпе, Лемье, Эдлером, Андерссоном.

Интересно работает на рынке «Нэшвилл». «Хищники» подписали контракты с Макдоной, Нидеррайтером, надолго продлили Форсберга и при этом пока не потеряли никого из важных игроков. Чего не скажешь о «Сент-Луисе», которому пришлось расстаться с Хуссо и Перроном.

«Сиэтл», судя по первым шагам селекции, должен выступить в своём втором сезоне гораздо удачнее. «Кракенами» стали голкипер Джонс, опытный экс-защитник «Вашингтона» Шульц, двукратный обладатель Кубка Стэнли Бураковски. Много неплохих подписаний у «Аризоны», стремящейся избавиться от ярлыка самой бестолковой команды НХЛ.

«Эдмонтон» решил (пока только на бумаге) вратарский вопрос подписанием экс-голкипера «Торонто» Кэмпбелла на пять лет, подписал форварда Янмарка, а также продлил соглашение с «выстрелившим» в прошлом сезоне Эвандером Кейном.

На Западе находятся и главные аутсайдеры трансферной кампании этого лета. Вне конкуренции, конечно, «Чикаго», менеджеры которого занимаются каким-то натуральным вредительством в межсезонье и просто смешат народ.

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Здесь же и «Вегас», сильнее всех прижатый потолком зарплат. Чтобы почистить платёжку, «рыцари» уже скинули Дадонова, Пасиоретти и Янмарка, но пространство для манёвров у «Голден Найтс» по-прежнему ограничено: «Вегас» является единственной командой на рынке, которая до сих пор не пригласила ни одного новичка.

КлубПришлиУшлиПродлили контракты
«Анахайм»н. Ватрано н. Строум (оба — «Рейнджерс»)н. Гецлаф, н. Милано (-), н. Стил (-)-
«Аризона»з. Кнот, з. Клок (оба — «Нефтехимик»), з. Браун («Бостон»), з. Стечер («Лос-Анджелес»), з. Немет («Рейнджерс»), н. Келемен («Млада Болеслав»), н. Кассиан («Эдмонтон»), н. Бьюгстад («Миннесота»)в. Сятери («Биль-Бьен»), з. Строльман (-), н. Яшкин (-), н. Гальченюк (-), н. Эрикссон (-), н. Бигл (-), н. Кессел (-), н. Руссельв. Просветов, н. Фишер
«Ванкувер»н. Кузьменко (СКА), н. Михеев («Торонто»), н. Лазар («Бостон»)в. Галак («Рейнджерс»), з. Хант («Колорадо»), н. Хаймор («Сент-Луис»), н. Чиассон (-)н. Бёзер
«Вегас»-н. Дадонов («Монреаль»), н. Пасиоретти («Каролина»), н. Янмарк («Эдмонтон»)н. Хоуден, н. Смит
«Виннипег»в. Риттих («Нэшвилл»)в. Комри («Баффало»), н. Сэнфорд («Нэшвилл»), н. Е. Свечников (-), н. Штястны (-)-
«Даллас»з. Миллер («Баффало»), н. Марчмент («Флорида»)в. Холтби (-), з. Клингберг (-), з. Секера (-), н. Наместников («Тампа»), н. Радулов («Ак Барс»), н. Раффль (-), н. Комо (-)в. Уэджвуд, н. Гурьянов, н. Студенич
«Калгари»в. Данск («Спартак»), н. Руни («Рейнджерс»)з. Гудбрэнсон («Коламбус»), н. Годро («Коламбус»), н. Йернкрок («Торонто»), н. Карпентер («Рейнджерс»), н. Ритчи (-)з. Задоров, з. Пулман, н. Льюис
«Колорадо»в. Георгиев («Рейнджерс»), з. Хант («Ванкувер»), н. Седлак («Трактор»)в. Кемпер («Вашингтон»), н. Обе-Кюбель («Торонто»), н. Бураковски («Сиэтл»), н. Штурм («Сан-Хосе»), з. Джонсон (-), н. Кадри (-)з. Мэнсон, н. Лехконен, н. Ничушкин, н. Кольяно, н. Хельм
«Лос-Анджелес»н. Фиала («Миннесота»)з. Мяяття («Детройт»), з. Стечер («Аризона»), н. Атанасиу («Чикаго»), н. Браун (-)з. Эдлер, н. Лемье, н. Грундстрём, н. Андерссон, н. Кемпе
«Миннесота»в. Густавссон («Оттава»)в. Тальбо («Оттава»), з. Бенн («Торонто»), н. Фиала («Лос-Анджелес»), н. Бьюгстад («Аризона»)в. Флёри, з. Миддлтон
«Нэшвилл»в. Ланкинен («Чикаго»), з. Макдона («Тампа»), н. Сэнфорд («Виннипег»), н. Нидеррайтер («Каролина»)в. Риттих («Виннипег»), з. Майерс («Тампа»), н. Оливье («Коламбус»), н. Казинс («Флорида»), н. Канин («Сан-Хосе»)з. Лозон, з. Боровецки, н. Форсберг
«Сан-Хосе»з. Беннинг («Нэшвилл»), н. Канин («Нэшвилл»), н. Штурм («Колорадо»), н. Линдбом («Филадельфия»)з. Бёрнс («Каролина»), н. Балцерс («Флорида»), н. Дален (-), н. Дзингел (-)в. Кяхкёнен, н. Барабанов
«Сент-Луис»в. Грайсс («Детройт»), н. Аччари («Флорида»), н. Ливо («Каролина»), н. Хаймор («Ванкувер»)в. Хуссо («Детройт»), в. Линдгрен («Вашингтон»), н. Перрон («Детройт»), н. Бозак (-)з. Ледди, з. Миккола, н. Томас, н. Уолкер
«Сиэтл»в. Джонс («Филадельфия»), з. Шульц («Вашингтон»), н. Бураковски («Колорадо»), н. Райт («Кингстон»), н. Хейдн («Баффало»)з. Флёри («Тампа»), н. Донато (-), н. Спронг (-), н. Шихан (-), н. Раск (-)н. Кульман
«Чикаго»в. Мразек («Торонто»), н. Доми («Каролина»), н. Атанасиу («Лос-Анджелес»), н. Блэквелл («Торонто»)в. Ланкинен («Нэшвилл»), з. Густафссон («Вашингтон»), з. де Хаан (-), н. Дах («Монреаль»), н. Дебринкэт («Оттава»), н. Кубалик («Детройт»), н. Боргстрём, н. Строум (оба — «Вашингтон»), н. Коннолли (-)-
«Эдмонтон»в. Кемпбэлл («Торонто»), н. Янмарк («Вегас»), н. Маккегг («Рейнджерс»в. Коскинен («Лугано»), з. Кит (-), н. Кассиан («Аризона»), н. Арчибальд («Питтсбург»), н. Брассар (-), н. Туррис (-), н. Расселл (-)з. Кулак, н. Кейн
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