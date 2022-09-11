Дебур: до сих пор не понимаю, почему меня уволили из «Вегаса»

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался о своём увольнении из клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».
«Я счастлив подписать контракт с «Далласом», но увольнение из «Вегаса» никак не выходит из моей головы. Что тренерский штаб мог сделать по-другому?», — приводит слова Дебура The Hockey Writers.
Отмечается, что Дебур намекает на конфликт с вратарём команды Робином Ленером на почве полученной голкипером травмы. Главный тренер не считал травму вратаря серьёзной, которую он получил 9 февраля 2022 года.
Напомним, шведский вратарь пропустит сезон-2022/2023 из-за проведённой операции на бедре. В прошедшем сезоне НХЛ на счету голкипера 44 матча, в которых он оформил один шат-аут, отразив 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,83. Ленер выступает за «Вегас» с середины сезона-2019/2020.
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