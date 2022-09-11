«Сибирь» — «Трактор»: Илья Проскуряков впервые с 2020 года сыграет в матче КХЛ

«Трактор» объявил стартовый состав на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью». Примечательно, что в воротах челябинцев матч начнёт Илья Проскуряков, который в последний раз принимал участие в матче КХЛ 15 декабря 2020 года. Тогда голкипер выступал за рижское «Динамо».
Всего в КХЛ опытный голкипер провёл 371 матч, в которых пропустил 729 шайб и имеет процент отражённых бросков 91,5%. В прошлом сезоне-2021/2022 голкипер провёл 13 игр в ВХЛ в составе тольяттинской «Лады» и имел процент отражённых бросков 90,5%.
Отметим, что голкипер последний раз выступал в составе «Трактора» 3843 дня назад.
В составе челябинцев в КХЛ Проскуряков выходил на лёд 4 марта 2012 года в матче против «Югры». По ходу встречи Проскуряков заменил Майкла Гарнетта. Матч 1/8 плей-офф завершился победой «Трактора" со счётом 7:6.
Голкипер является бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги сезона-2008/2009. Также Проскуряков является первым вратарём в истории КХЛ, забившим гол. Произошло это 26 января 2009 года в гостевом матче с казанским «Ак Барсом».
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