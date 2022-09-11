Экс-защитник клубов НХЛ и КХЛ Бартулис завершил карьеру

Бывший защитник клубов НХЛ и КХЛ Оскар Бартулис объявил о завершении карьеры, сообщает Sportacentrs.
35-летний латвиец стал главным тренером швейцарского «Базеля» U15. Также он помогает руководить всеми юношеской и молодёжной системами клуба.
В КХЛ Бартулис выступал за такие клубы как: «Донбасс», «Барыс», «Адмирал», «Салават Юлаев», «Куньлунь» и «Динамо» Рига. Всего в КХЛ на счету защитника 330 проведённых матчей, в которых набрано 73 очка (19+54) при показателе полезности "+2".
Бартулис имеет опыт выступлений в НХЛ за «Филадельфию Флайерз». За лётчиков защитник провёл 66 матчей и набрал девять очков (1+8) при показателе полезности "-17". Защитник является участником нескольких чемпионатов мира, в том числе юниорских и молодёжных. Так же дважды принимал участие в Олимпиадах.
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