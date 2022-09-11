Гарет Хант и Марк Верба устроили зрелищный поединок во Владивостоке

Сегодня владивостокский «Адмирал» принимал на своём льду пекинский «Куньлунь». Матч окончился победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

На 49-й минуте матча при счёте 2:0 в пользу хозяев Марк Верба вызвал на бой тафгая гостей Гарета Ханта. В первые мгновения поединка хоккеисту «Адмирала» удалось стянуть майку со своего оппонента, однако затем канадец обрушил град ударов на Марка и повалил его на лёд. Помимо больших штрафов за драку, хоккеисты получили по две минуты за нарушение экипировки.

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В это межсезонье китайский клуб подписал контракт с Хантом. Напомним, Хант ранее выступал за китайский клуб в сезоне-2019/2020. В 28 матчах за «Куньлунь» он отметился 63 минутами штрафа. После матча с «Торпедо» в декабре 2019 года игрок получил пятиматчевую дисквалификацию.



В прошлом сезоне Хант выступал за румынский клуб «Корона Брашов», проведя 39 матчей, в которых набрал 49 (21+28) очков при 152 минутах штрафа.