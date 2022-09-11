Форвард «Сибири» — о поражении от «Трактора»: тренер сказал, что это заработанное очко

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (2:3 Б) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Потерянное или заработанное очко? Нам даже главный тренер сказал, что заработанное очко. Отыгрались с 0:2 – это большой плюс для команды. Поэтому мы считаем, что заработанное. Не хватало моментов с пятака? Тут уже проигрывали в одну шайбу, нужен был как раз «грязный» гол. Получилось.



С какими наставлениями тренер отправлял на большинство? Ни с какими. Я знал свои обязанности, старался их выполнять. Потому что мы тоже работаем над большинством. И все знают, что должны делать на той или иной позиции. На тренировках в спецбригадах участвую.



Впечатления от «Трактора»? Всё равно они приехали к нам заряженные, это было видно сразу же. Но получилось, что мы первыми пропустили. Они начали хорошо давить с первых смен. Мы, может, даже маленько начали от обороны играть. Но потом пропустили ещё одну. Хорошая, также добротная команда, играет в пас. В атаке мастеровитые ребята. Следующий соперник – «Авангард»? Нам без разницы, как они сыграют. Поэтому мы готовимся к любому матчу на 100% и хотим побеждать в каждом матче.



Во втором периоде «Сибирь» закрыли в зоне? Второй период – дальняя скамейка. Где-то не получилось выйти, они наложили смену и закрыли нас в зоне, но мы сыграли, как от нас требуют. И получилось вывести шайбу и смениться. Давят ли травмы? Травмы не беспокоят, поэтому я просто продолжаю работать. А там будь как будет», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.