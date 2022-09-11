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Проскуряков — о первом матче с 2020 года: есть порох в пороховницах, ягоды в ягодицах

Проскуряков — о первом матче с 2020 года: есть порох в пороховницах, ягоды в ягодицах
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Вратарь «Трактора» Илья Проскуряков, сыгравший впервые с 2020 года в рамках КХЛ, прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2 Б) в рамках регулярного сезона.

«Первый матч? Было тяжело, это в любом случае, когда ты много времени пропускаешь. Я не говорю уже, что полтора года не играл в КХЛ, а чуть меньше полутора месяцев не играл вообще. Тяжело, первая игра после длительной паузы. Но слава богу, что мы дотерпели, выиграли.

Знал ли заранее, что буду играть? Заранее – нет. Мы, в принципе, готовимся всегда к игре, и нам накануне вечером говорят, кто будет играть. Но у тренеров наверняка был план.

Каково находиться в коллективе, где нет основного вратаря? Мне вообще без разницы. Никто об этом не думает. Кто первый, второй, третий, пятый, седьмой — все трудимся в одной команде, находимся в одном коллективе. Нам нечего делить. Это уже решение тренера, кто будет играть.

Какой самый тяжёлый отрезок игры? Четырёхминутное удаление было тяжёлым, накормили прилично. Но мы не развалились, продолжили играть.

В молодости считался лучшим вратарём лиги по буллитам? Есть порох в пороховницах, ягоды в ягодицах. Мы как работали, так и работаем над этим компонентом. Это не опыт, это тренировка. Если ты работаешь над этим, оно тебе помогает», — передаёт слова Проскурякова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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