С. Фёдоров: ЦСКА не играл на удержание и не будет. Может, со стороны кажется иначе

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением об итогах матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2).



«Мы приехали в Ярославль после двух поражений, достаточно чувствительная тема была для нас. Сегодня команда немного перекрыла наши плохие тенденции и сделала их хорошими. Мы сыграли так, как хотели, как могли, как тренировались. Рад за парней, что откликнулись на какие-то просьбы тренерского штаба, сыграли все 60 минут. До этого у нас было 12 разных периодов. Соперник сегодня был серьёзный, очень организованный. Парней с победой, работаем дальше.



Сегодня много проигранных вбрасываний. Что случилось с этим компонентом? Меня это тоже удивило. Есть определённый тренд, мы с начала сезона не очень здорово играем на точке. Сделаем определённые выводы. Все ребята, кто играет на точке, у нас опытные.



Все молодые ребята прошли с нами весь прошлый сезон, в этом году тоже с первого тренировочного лагеря. У нас есть группа молодых ребят, с которыми мы работаем. Они хотят и могут играть в первой команде, хотя у них не так много игрового времени, но это очень полезный опыт для них, а для команды очень важно, что у нас есть такая молодёжь, которая может дать передышку для трёх основных пятёрок.



В третьем периоде ЦСКА стал играть на удержание или «Локомотив» прибавил? Думаю, «Локомотив» точно прибавил, игра дома. Мы на удержание никогда не играли и не будем играть. Может, со стороны так кажется. В третьем периоде нам пришлось трудно после двух неудачных игр, потому что соперник добавил», — цитирует Фёдорова пресс-служба клуба.

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