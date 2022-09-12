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Хабибулин рассказал, кто выбирает вратарей на матчи «Торпедо»

Хабибулин рассказал, кто выбирает вратарей на матчи «Торпедо»
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Тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин рассказал о работе с голкиперами команды.

«Наверное, в любом случае перед игрой я прихожу, высказываю своё мнение, но всё равно главный тренер должен завизировать в конце-то концов.

Какие методики применяю с вратарями? Иван Кульбаков три года провёл за океаном. С ним очень просто на самом деле в этом плане. А с Тихим (Андрей Тихомиров. — Прим. «Чемпионата») и Зиданом (Лоренс Зинаддин. — Прим. «Чемпионата») я стараюсь больше упор делать на то, что я сам прошёл в НХЛ. Зидану всего 17 лет, у него есть мечта играть в КХЛ, он должен уже готовиться с такого возраста.

Взять вратарей, которые на данный момент у нас есть: Тихомиров и Кульбаков – они не молодые, но ещё и не старые. Как я вижу, им ещё можно что-то подсказать, подправить, улучшить, чтобы у них были продолжительные карьеры», — приводит слова тренера YouTube-канал «Скользкий лёд».

Напомним, вратарям «Торпедо» Ивану Кульбакову 25 лет, Андрею Тихомирову 27 лет. Нижегородская команда является одной из самых молодых в лиге.

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