Ларионов — о «Торпедо»: маленький бюджет — оправдание, которое нас не устраивает

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, как он выстраивает тренировочный процесс в клубе.

«Мы изначально, когда был первый сбор в апреле, знакомство с командой, с коллективом, сразу сказали, что здесь стандарты будут высокими во всех отношениях – тренировочный процесс, игра. Мы не хотим ссылаться на то, что у нас молодая команда и маленький бюджет, пятое-десятое. Это оправдания, которые нас не устраивают. Мы изначально сказали, что у каждого игрока должна быть мечта, к которой он должен стремиться. Если у молодёжи, которую мало кто знает сейчас, есть мечта играть в НХЛ – ради бога, мы поможем. Но усилие должно тоже идти от них.



Мы стараемся сделать так, чтобы не было перепадов, волн. Потому что стабильность определяет успех команды. Здесь очень важно именно детали, которые мы до них доносим: отношение к тренировке, сон, культура паса, точность паса, фокус во время тренировки. Мы делаем на тренировках всё в высоком темпе. И он нравится ребятам, они бегут на тренировки не как на каторгу», — приводит слова тренера YouTube-канал «Скользкий лёд».

«Торпедо» в трёх матчах текущего сезона одержало две победы и забросило 17 шайб.