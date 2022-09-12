«Торпедо» подписало контракт c нападающим системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Максимом Летуновым

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракт c 26-летним центральным нападающим системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Максимом Летуновым.

«Мы рады, что Максим становится частью нашей команды. Это умный центральный нападающий, хорошо зарекомендовавший себя в Северной Америке. Он прошёл всю систему американских хоккейных лиг и обладает огромным игровым опытом. Несмотря на то что Максим ранее никогда не выступал в России, мы рассчитываем, что игрок быстро адаптируется здесь и сможет помочь «Торпедо». Надеемся, что форвард за счёт его игрового интеллекта и умения выигрывать единоборства добавит нам креатива в атаке и надёжности в обороне, а также усилит игру на вбрасываниях», — приводит слова генерального менеджера «Торпедо» Максима Гафурова официальный сайт клуба.

В 2014 году нападающий был выбран во втором раунде драфта клубом «Сент-Луис Блюз». Летунов провёл три матча в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс» и забил один гол. В прошлый сезон нападающий выступал в АХЛ, где за 73 игры набрал 28 (15+13) очков.