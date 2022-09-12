«Витязь» потерпел первое поражение в сезоне, всухую уступив дома московскому «Динамо»

Московское «Динамо» одержало победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».



В составе бело-голубых шайбы забросили форвард Эрик О'Делл с голевой передачи Якоба Лильи и Джордана Уила, а также сам Джордан Уил, поразив пустые ворота.



«Динамо» одержало четвёртую победу в сезоне, «Витязь» потерпел первое поражение.

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В активе бело-голубых восемь очков после пяти матчей, они занимают второе место в Западной конференции. У «Витязя» аналогичное количество матчей и баллов, клуб располагается на четвёртой строчке.



В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Сочи» (14 сентября, 19:30 мск), «Витязь» — в гостях с ЦСКА (14 сентября, 19:30 мск).