Воронков повалил вратаря минского «Динамо» на глазах судьи, тот никак не отреагировал

Минское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме со счётом 3:2. Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
В середине третьего периода встречи при счёте 2:1 в пользу «Ак Барса» форвард казанцев Дмитрий Воронков сыграл жёстко против голкипера минчан Константина Шостака. Рядом с эпизодом находился судья, который не зафиксировал нарушение. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.
Отметим, что это поражение стало вторым для «Ак Барса» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Олега Знарка уступили московскому «Динамо» (0:2). Минчане одержали четвёртую победу в чемпионате.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с нижегородским «Торпедо» (14 сентября, 19:30 мск), «Динамо» — с «Северсталью» (Череповец, 14 сентября, 19:00 мск).
- 12 сентября 2022
-
23:41
-
23:38
-
23:35
-
23:35
-
23:05
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:22
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:25
-
21:00
-
20:55
-
20:30
-
20:25
-
20:19
-
20:05
-
19:34
-
19:24
-
19:01
-
18:57
-
18:44
-
18:31
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:35
-
17:31