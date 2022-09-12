Воронков повалил вратаря минского «Динамо» на глазах судьи, тот никак не отреагировал

Минское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме со счётом 3:2. Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».



В середине третьего периода встречи при счёте 2:1 в пользу «Ак Барса» форвард казанцев Дмитрий Воронков сыграл жёстко против голкипера минчан Константина Шостака. Рядом с эпизодом находился судья, который не зафиксировал нарушение. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.



Отметим, что это поражение стало вторым для «Ак Барса» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Олега Знарка уступили московскому «Динамо» (0:2). Минчане одержали четвёртую победу в чемпионате.



В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с нижегородским «Торпедо» (14 сентября, 19:30 мск), «Динамо» — с «Северсталью» (Череповец, 14 сентября, 19:00 мск).