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Воронков повалил вратаря минского «Динамо» на глазах судьи, тот никак не отреагировал

Воронков повалил вратаря минского «Динамо» на глазах судьи, тот никак не отреагировал
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Минское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме со счётом 3:2. Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

В середине третьего периода встречи при счёте 2:1 в пользу «Ак Барса» форвард казанцев Дмитрий Воронков сыграл жёстко против голкипера минчан Константина Шостака. Рядом с эпизодом находился судья, который не зафиксировал нарушение. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что это поражение стало вторым для «Ак Барса» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Олега Знарка уступили московскому «Динамо» (0:2). Минчане одержали четвёртую победу в чемпионате.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с нижегородским «Торпедо» (14 сентября, 19:30 мск), «Динамо» — с «Северсталью» (Череповец, 14 сентября, 19:00 мск).

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