СКА остался единственной командой без поражений в текущем сезоне КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:1. Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».



Армейцы продолжают победную серию на старте сезона, ранее обыграв «Салават Юлаев» (3:2, ОТ), «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1) и московское «Динамо» (4:1). Подопечные Романа Ротенберга остаются единственным клубом Континентальной хоккейной лиги, которые не проигрывали в текущем чемпионате.



В настоящий момент санкт-петербургский клуб занимает первое место в таблице Запада, набрав 10 баллов.



В следующем матче регулярки СКА встретится в Ярославле с «Локомотивом». Игра состоится в среду, 14 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.