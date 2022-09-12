Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА остался единственной командой без поражений в текущем сезоне КХЛ

СКА остался единственной командой без поражений в текущем сезоне КХЛ
Комментарии

Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:1. Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

Армейцы продолжают победную серию на старте сезона, ранее обыграв «Салават Юлаев» (3:2, ОТ), «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1) и московское «Динамо» (4:1). Подопечные Романа Ротенберга остаются единственным клубом Континентальной хоккейной лиги, которые не проигрывали в текущем чемпионате.

В настоящий момент санкт-петербургский клуб занимает первое место в таблице Запада, набрав 10 баллов.

В следующем матче регулярки СКА встретится в Ярославле с «Локомотивом». Игра состоится в среду, 14 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022