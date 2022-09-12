СКА остался единственной командой без поражений в текущем сезоне КХЛ
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Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:1. Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».
Армейцы продолжают победную серию на старте сезона, ранее обыграв «Салават Юлаев» (3:2, ОТ), «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1) и московское «Динамо» (4:1). Подопечные Романа Ротенберга остаются единственным клубом Континентальной хоккейной лиги, которые не проигрывали в текущем чемпионате.
В настоящий момент санкт-петербургский клуб занимает первое место в таблице Запада, набрав 10 баллов.
В следующем матче регулярки СКА встретится в Ярославле с «Локомотивом». Игра состоится в среду, 14 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.
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