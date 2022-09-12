Алексей Кудашов назвал отметку в сезоне, когда можно будет делать выводы по игре «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, на каком этапе сезона можно будет делать выводы по игре клуба.



«Может ли с «Сочи» получить шанс Волков или это неуместный вопрос в свете «сухарей» Коновалова? Ну, может получить. Но хорошо, что на ноль играет Коновалов. Полевые игроки помогают вратарю, а он помогает им. Игра в обороне, игра в атаке – это важные элементы.



Насколько доволен стартом сезона? Это пустой разговор на данный момент. Я уже говорил, что сейчас игр стало 70, почти как в НХЛ. И если вы проведёте аналогии, то там часто бывает так, что кто хорошо начинает, плохо заканчивает. И наоборот. Для нас это новая ситуация, и мы пытаемся как-то лавировать, смотреть состояние игроков. Но выводы сейчас… Конечно, приятно выигрывать, и хотелось бы в таком процентном отношении побед дойти до конца сезона. Это же ясно.



Но выводы можно делать только после 20-й игры, тогда уже будет ясно, кто в каком состоянии находится. У нас сейчас 14 игр через день. Захлебнётся команда или не захлебнётся? Времени-то исправить физическое состояние уже не будет, мы пошли играть без перерыва практически до Нового года», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.