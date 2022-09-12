Кудрявцев — о двух сухарях Коновалова: отличный вратарь показывает своё мастерство

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев оценил свой дебют за клуб, а также поделился мнением о голкипере Илье Коновалове.
«Естественно, положительные ощущения от дебюта за «Динамо», побеждать всегда приятно. Чувствую себя хорошо, постепенно буду вливаться в коллектив.
Травма на предсезонке? Положительно воспринял переход в «Динамо», а травмы – это неотъемлемая часть наших карьер. Хорошо, что всё оказалось не так серьёзно, как это могло быть. Пропустил всего месяц и вернулся в строй.
Илья – отличный вратарь, который показывает своё мастерство. Мы стараемся ему помочь. Да, в начале предсезонки как-то помогали вместе Малышеву в адаптации, а сейчас мы все комфортно себя чувствуем и с остальными ребятами», — передаёт слова Кудрявцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 сентября 2022
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