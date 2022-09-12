О’Делл: неважно, каким образом забросил Уил. Теперь он будет это делать чаще

Нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл подвёл итоги встречи с «Витязем» (2:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Первый наш гол в большинстве в сезоне? Действительно хорошо, что мы наконец реализовали своё большинство. Не могли долго это сделать, и сегодня была важная шайба. У нас были моменты, и шайба просто не шла в ворота, но сегодня это произошло. Хорошо, что так всё случилось.



Как умудрились упустить момент с Игумновым, когда убегали два в один? Я отдал пас Игги и думал, что он будет уже бросать. Уже укатился за линию ворот и совсем не ждал обратной передачи, даже не тормозил, а он решил мне вернуть шайбу. Да, мы там немного замудрили ситуацию, но на то это и хоккей, чтобы пытаться в него играть, и иногда такие решения происходят.



Думаю, что Рашевский – это игрок, который обладает хорошими хоккейными качествами. У него очень хороший бросок, что его сильно выделяет. И Рашу нужно свой бросок использовать почаще, в том числе и в большинстве. Если он будет больше бросать – он будет больше забивать.



Первый гол Уила за «Динамо» должен его раскрепостить? Иногда бывает так, что ждёшь и ждёшь своего первого гола. У Джордана были моменты и раньше, и то, что он наконец это сделал, это хорошо. Неважно – в пустые ворота или не пустые – была заброшена шайба. Думаю, что это должно повлиять на то, что теперь он будет забивать больше.



Нам нравится играть с Ефремовым, потому что определённо он хороший игрок. Много отвоёвывает нейтральных шайб, и это помогает создавать пространство и голевые моменты», — передаёт слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.