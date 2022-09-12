Р. Ротенберг оценил игру СКА в выездном матче с «Северсталью»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги встречи с «Северсталью» (4:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Всех с победой! Для нас был очень важный матч. Мы начинали с чистого листа. Первая выездная игра, поэтому очень серьёзно готовились. Ребята — молодцы, несмотря на быстрый пропущенный гол, смогли собраться, добавили, выполнили установку. Есть детали, над которыми нужно работать. У нас следующая важная игра в Ярославле, поэтому сейчас только десять минут попразднуем важную победу над сильным соперником. Надо отдать должное «Северстали» — для нас это был хороший экзамен. Отдельная благодарность нашим болельщикам — всем, кто поддерживал нас у телеэкранов и здесь, в Череповце.
Насколько важный момент, что молодёжь начала забивать? Конечно, важно, но это командная работа, заслуга всего коллектива. Ребята берут на себя лидерство. Они здорово готовились к сезону, была проделана огромная работа. Я думаю, ребята будут только добавлять в уверенности — и Грошев, и Бардаков, и остальная молодёжь. У Бучельникова сегодня были хорошие моменты и у других хоккеистов — вратарь соперника играл хорошо. Где-то нужно играть похитрее, поувереннее — показать бросок, отдать скрытый пас. В моментах с голами здорово работали всей пятёркой. В обороне сегодня всё было железобетонно, несмотря на пропущенный гол. После этого сопернику фактически ничего не дали создать на льду», — цитирует Ротенберга официальный сайт клуба.
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