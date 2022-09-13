Буцаев назвал главную причину первого поражения «Витязя» в регулярном сезоне КХЛ

Главный тренер подмосковного «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:2).



«Плотная, равная игра, не забивая тяжело выиграть — вот и вся разница. В первом периоде мы в большинстве играли, были моменты. Может быть, это сыграло с нами злую шутку. Соперник тоже делает выводы. Потом уже мы играли в меньшинстве. А так у нас было немало опасных моментов. Два выхода один на один с вратарём. Слабая реализация нас подвела. Вратарь соперника переиграл наших игроков.



Это поражение раскрепостит команду? Если философски думать, то не знаю. У нас послезавтра новая игра, новый соперник. Победная серия не такая длинная была», — приводит слова Буцаева сайт «Динамо».