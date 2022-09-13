Хафизуллин: у «Ак Барса» не получается навязать сопернику свой хоккей. Все расстроены

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:3, ОТ) поделился мнением об игровых проблемах клуба.



«Быстрая игра, у них хорошая команда, здорово двигается. Но у нас пока не получается наша игра. Все расстроены, конечно, мы же играем на победу.



Реализация моментов сказалась? Количество моментов было почти равным? Тяжело сказать про моменты, их не считал, но получается, что мы играем не в свою игру, у нас не получается навязать сопернику свой хоккей. И большинство, конечно, нужно реализовывать.



Что нужно сделать для гола в большинстве? Упрощать? Наверно, да, если не получается, то нужно играть таким образом, как будто играем «5 на 5» – побольше бросать», – цитирует Хафизуллина официальный сайт «Ак Барса».