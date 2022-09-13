Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Главный матч сентября». Портретом Назарова «Сочи» анонсировал встречу с «Авангардом»

«Главный матч сентября». Портретом Назарова «Сочи» анонсировал встречу с «Авангардом»
Комментарии

Хоккейный клуб «Сочи» необычным образом решил анонсировать встречу Фонбет Чемпионата КХЛ с омским «Авангардом». Сочинцы выпустили видео, на котором видна вывеска с афишей матча. На ней изображён портрет главного тренера «Сочи» Андрея Назарова.

«Главный матч сентября», — гласит надпись на афише.

Видео с вывеской можно посмотреть в телеграм-канале Ne_NaZaroV.

Отметим, что встреча состоится 21 сентября в Сочи на стадионе «Большой». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, сейчас «Сочи» занимает последнее место в Западной конференции и 20-е из 22 в сводной таблице КХЛ. На счету команды Назарова два очка в четырёх матчах. «Авангард» – на предпоследнем месте в Восточной конференции и на 21-м в сводной таблице. Омичи набрали одно очко в пяти встречах.

Новость по теме
«Авангард» потерпел пятое поражение подряд в сезоне, уступив «Сибири» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022