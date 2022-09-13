«Главный матч сентября». Портретом Назарова «Сочи» анонсировал встречу с «Авангардом»

Хоккейный клуб «Сочи» необычным образом решил анонсировать встречу Фонбет Чемпионата КХЛ с омским «Авангардом». Сочинцы выпустили видео, на котором видна вывеска с афишей матча. На ней изображён портрет главного тренера «Сочи» Андрея Назарова.
«Главный матч сентября», — гласит надпись на афише.
Видео с вывеской можно посмотреть в телеграм-канале Ne_NaZaroV.
Отметим, что встреча состоится 21 сентября в Сочи на стадионе «Большой». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Напомним, сейчас «Сочи» занимает последнее место в Западной конференции и 20-е из 22 в сводной таблице КХЛ. На счету команды Назарова два очка в четырёх матчах. «Авангард» – на предпоследнем месте в Восточной конференции и на 21-м в сводной таблице. Омичи набрали одно очко в пяти встречах.
- 13 сентября 2022
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