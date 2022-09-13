Канадский бывший форвард «Тампы» объяснил, почему решил продолжить карьеру в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал о причинах переезда в Континентальную хоккейную лигу. Кроме того, канадский форвард сравнил её с североамериканскими лигами — НХЛ и АХЛ.



«КХЛ — очень быстрая лига, похожая на НХЛ. Она точно лучше АХЛ. К ней нужно привыкнуть, но мне всё нравится.



Рад, что в минском «Динамо» есть североамериканцы, так как это помогает в адаптации. У нас хороший микст иностранцев и местных ребят в команде.



Я не получил интересных предложений в НХЛ этим летом, а ждать осени и пробного контракта не хотелось. Переезд в Минск — это отличное решение, которое себя полностью оправдывает.



НХЛ молодеет, в АХЛ есть лимит на ветеранов, поэтому я стал рассматривать другие варианты. Но я очень доволен тем, что играю в КХЛ», — приводит слова Пакетта «РИА Новости Спорт».



Напомним, канадец принял участие в пяти встречах Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав шесть очков. Пакетт с 2013 по 2020 год выступал в НХЛ за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которого выиграл Кубок Стэнли — 2020.

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