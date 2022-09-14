Шведский новичок «Трактора» Альмквист прибыл в Челябинск

Хоккейный клуб «Трактор» в своём официальном телеграм-канале сообщил о прибытии в Челябинск шведского новичка команды Адама Альмквиста.

«Добро пожаловать, «чёрно-белый»!» — говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал ХК «Трактор»

Напомним, в начале сентября челябинский клуб объявил о подписании контракта с Альмквистом. Соглашение с шведским защитником рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Альмквист – воспитанник шведского хоккейного клуба ХВ71. За юниорские и молодёжную сборные страны он провёл 39 матчей, отметившись 15 (5+10) очками. В 2009 году защитник был выбран «Детройт Ред Уингз» на драфте НХЛ под 210-м номером. Выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс», с которым стал обладателем Кубка Колдера (2013). В НХЛ в составе «красных крыльев» провёл два матча и отметился одной заброшенной шайбой. В КХЛ Альмквист выступал за «Северсталь» (Череповец), «Адмирал» (Владивосток) и «Динамо» (Минск).