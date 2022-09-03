«Трактор» сообщил о подписании контракта с шведским защитником Альмквистом

Пресс-служба челябинского «Трактора» сообщила о подписании контракта с защитником Адамом Альмквистом.



Соглашение с шведским защитником рассчитано до конца сезона-2022/2023.



Альмквист – воспитанник шведского хоккейного клуба ХВ71. За юниорские и молодёжную сборные страны он провёл 39 матчей, отметившись 15 (5+10) очками. В 2009 году защитник был выбран «Детройт Ред Уингз» на драфте НХЛ под 210-м номером. Выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс», с которым стал обладателем Кубка Колдера (2013). В НХЛ в составе «красных крыльев» провёл два матча и отметился одной заброшенной шайбой.



После Северной Америки Адам вернулся в Европу, поиграв в Швеции, Швейцарии и России. Альмквист выступал за «Северсталь» (Череповец), ХВ71 (Йёнчёпинг, Швеция), «Фрёлунду» (Швеция), «Берн» (Швейцария), «Адмирал» (Владивосток) и «Динамо» (Минск). В его активе золото чемпионатов Швеции и Швейцарии. За этот период защитник сыграл 12 матчей за национальную команду, отметившись тремя (2+1) баллами.

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