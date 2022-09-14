Глава «Авангарда» высказался о пяти поражениях клуба на старте сезона

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о неудачном старте команды в новом сезоне. Омичи потерпели пять поражений в пяти встречах чемпионата.



«Что происходит с «Авангардом»? Ничего не происходит: новая команда, новый тренерский штаб. Происходят притирки, ошибки, которые в каждой встрече. Мы, к сожалению, пропускаем в эти моменты шайбы. Я думаю, что все вместе мы из этой ямы выкарабкаемся и будем показывать достойный хоккей, чтобы такую большую арену заполнять зрителями.



Дмитрию Рябыкину мы доверяем, помогаем, мы все вместе находимся в одной лодке. Думаем, как исправить ошибки, которые сейчас есть. Вчера я приезжал в Новосибирск? Мне хотелось поддержать команду, плюс мне было интересно посмотреть, что происходит на арене в Новосибирске, ведь мы распределяли молодёжный чемпионат мира. Так что совместил визит на новую арену, которую они строят, плюс поддержал команду», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.