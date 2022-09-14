«Северсталь» одержала четвёртую победу в сезоне, отыгравшись с 0:2 с минским «Динамо»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0).
На 16-й секунде матча Дмитрий Соколов вывел минчан вперёд. На пятой минуте Брэндон Козун удвоил преимущество динамовцев, забив в большинстве. На седьмой минуте Максим Казаков отыграл одну шайбу. На 18-й минуте Даниил Вовченко сравнял счёт. На 26-й минуте Александр Петунин вывел «Северсталь» вперёд. Через 36 секунд Даниил Вовченко с передачи Николая Демидова в четвёртый раз поразил ворота соперника. На 45-й минуте Игорь Гераськин забил пятый гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Санкт-Петербурге 18 сентября сыграет с «Автомобилистом». «Динамо» 16 сентября примет «Ак Барс».
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