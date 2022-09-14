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«Северсталь» одержала четвёртую победу в сезоне, отыгравшись с 0:2 с минским «Динамо»

«Северсталь» одержала четвёртую победу в сезоне, отыгравшись с 0:2 с минским «Динамо»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Соколов – 00:16 (5x5)   0:2 Козун (Спунер, Душак) – 04:49 (5x4)   1:2 Казаков (Лишка, Хлыстов) – 06:28 (5x5)   2:2 Вовченко (Петунин, Пилипенко) – 17:09 (5x5)   3:2 Петунин (Морозов, Гераськин) – 25:42 (5x5)   4:2 Вовченко (Демидов) – 26:18 (5x5)   5:2 Гераськин (Морозов, Гуслистов) – 44:55 (5x5)

На 16-й секунде матча Дмитрий Соколов вывел минчан вперёд. На пятой минуте Брэндон Козун удвоил преимущество динамовцев, забив в большинстве. На седьмой минуте Максим Казаков отыграл одну шайбу. На 18-й минуте Даниил Вовченко сравнял счёт. На 26-й минуте Александр Петунин вывел «Северсталь» вперёд. Через 36 секунд Даниил Вовченко с передачи Николая Демидова в четвёртый раз поразил ворота соперника. На 45-й минуте Игорь Гераськин забил пятый гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Санкт-Петербурге 18 сентября сыграет с «Автомобилистом». «Динамо» 16 сентября примет «Ак Барс».

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