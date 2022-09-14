Форвард «Торпедо» — о грубой игре Радулова: запугать хотели. Но я не поддаюсь на такое
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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов высказался о грубой игре форварда «Ак Барса» Александра Радулова против нижегородского хоккеиста в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Что мне говорили? Я думаю, они не всерьёз говорили. Напугать, может быть, хотели. Увидели, что молодой пацан против них, борется, «кусается». Запугать хотели. Я не поддаюсь на такое. Испугался ли? Нет», — с улыбкой сказал 19-летний форвард в перерыве встречи.
Напомним, в эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает нижегородское «Торпедо». После второго периода счёт равный — 1:1. Атанасов открыл счёт во встрече, отличившись на 19-й минуте. На 29-й минуте Кирилл Семёнов восстановил равенство.
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