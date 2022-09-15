Защитник «Ак Барса» Чудинов рассказал о возвращении на лёд. Он не играл 559 дней

Защитник «Ак Барса» Максим Чудинов оценил победу над «Торпедо» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ и отдельно ответил на вопросы о своей игре после травмы и длительного восстановления.



«Только через такие тяжёлые матчи, через работу приходят победы. Победа только в одну шайбу. У соперника молодая команда, играют в пас, из-под давления выходят хорошо, действуют очень раскованно. У нас где-то немного не получалось. Но в итоге все довольны, взяли два очка. Нужно отдохнуть и готовиться дальше.



Я по физике и остальному хорошо себя ощущаю. Спасибо за поддержку ребятам, близким. Восстановился хорошо, надо дальше работать. Позади очень тяжёлый период, никому не пожелаешь. Тяжело было находить силы, каждый день заниматься, реабилитация… Надеюсь, дальше буду только играть», – цитирует Чудинова официальный сайт казанского клуба.