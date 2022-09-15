Вайсфельд: меня удивляет «мощный» старт Омска, а мощный старт СКА не удивляет

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением относительно беспроигрышной серии питерского СКА на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Меня удивляет «мощный» старт Омска, а мощный старт СКА не удивляет. Почему меня должна удивлять такая игра армейцев? Там собраны очень сильные игроки. Может, немножко удивительно, что одержано шесть побед подряд, но это же не сенсация. Вот если бы «Нефтехимик» выиграл шесть раз подряд – то это сенсация, а СКА и должен выигрывать. Отмечу «Спартак», его нынешние результаты – неожиданность со знаком «плюс», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, СКА является единственной командой в текущем сезоне, не потерпевшей поражений. После шести проведённых матчей питерский клуб возглавляет общую таблицу лиги с 12 очками.