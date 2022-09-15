«Салават Юлаев» проиграл в четырёх из шести матчей на старте сезона КХЛ
Поделиться
«Салават Юлаев» после поражения в матче с владивостокским «Адмиралом» опустился на седьмую строчку Восточной конференции. Уфимский клуб имеет в своём активе пять очков после шести проведённых встреч. В активе башкирского клуба всего две победы и четыре поражения на старте сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават» забил 12 голов и пропустил в свои ворота 15 шайб.
Следующие три матча уфимский клуб проведёт на выезде на Дальнем Востоке. 17 сентября состоится повторный матч с «Адмиралом», а 19 и 21 сентября «Салават» встретится в Хабаровске с местным «Амуром».
Напомним, ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своей соцсети посетовал на уход из команды финских легионеров.
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
16:25
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:42
-
15:15
-
15:03
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:37
-
14:26
-
14:11
-
13:59
-
13:51
-
13:31
-
12:54
-
12:24
-
12:20
-
12:11
-
12:00
-
11:55
-
11:26
-
10:59
-
10:43
-
10:34
-
10:23
-
09:59
-
09:40
-
09:22
-
08:54
-
08:34
-
08:13
-
07:58
-
04:54
Партнерский контент