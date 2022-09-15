«Салават Юлаев» проиграл в четырёх из шести матчей на старте сезона КХЛ

«Салават Юлаев» после поражения в матче с владивостокским «Адмиралом» опустился на седьмую строчку Восточной конференции. Уфимский клуб имеет в своём активе пять очков после шести проведённых встреч. В активе башкирского клуба всего две победы и четыре поражения на старте сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават» забил 12 голов и пропустил в свои ворота 15 шайб.

Следующие три матча уфимский клуб проведёт на выезде на Дальнем Востоке. 17 сентября состоится повторный матч с «Адмиралом», а 19 и 21 сентября «Салават» встретится в Хабаровске с местным «Амуром».

Напомним, ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своей соцсети посетовал на уход из команды финских легионеров.