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Новиков: «Локомотив» превратился в клуб мирового значения, но не может найти себя

Новиков: «Локомотив» превратился в клуб мирового значения, но не может найти себя
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал перспективы ярославского «Локомотива» в борьбе с клубами из Москвы.

«После вчерашнего матча со СКА (2:3) главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин раскритиковал свою команду. Есть ощущение, что у коллектива и тренера существует разница в менталитете. За счёт чего «Локомотив» может вернуться на лидирующие позиции? Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Хотим мы того или нет, но трагедия 2011 года сломала в Ярославле всё. Это команда позиционируется как суперклуб. Ярославль – хороший город, но он никогда не был топовым. Благодаря усилиям местных властей, РЖД и Юрия Яковлева эта команда превратилась в клуб мирового значения. Но я так думаю, что в последние годы они не могут найти себя. И я имею в виду не только команду, но и всю организацию. Им нужно определиться с игроками, искать их и готовить, чтобы был резерв.

Обеспечить команду своими воспитанниками в масштабах Ярославля очень сложно. А рядом Москва, которая каждый год выпускает по 500-600 ребят. И среди них на улицу выбрасываются будущие Кучеровы. У меня в этом нет сомнений. Поэтому я бы на месте Яковлева смотрел в сторону Москвы. При всём уважении к нему, в клубе должны быть специалисты московского уровня. Одному Ярославлю очень сложно вести борьбу и конкурировать с лучшими клубами, несмотря на то, что у них есть все условия. К этому нужно ещё добавить талантливых игроков.

То, как играет команда – это другая тема. Мы говорим обо всей пирамиде. В Москве огромное количество молодых хоккеистов. Мне в Ночной лиге попадались ребята, которые могли играть в КХЛ. Я в этом убеждён. Они физически сильны и обучены, но играют в Ночной лиге, так как никому не нужны. То, что в Ярославле хотят готовить своих воспитанников и делают на это ставку – это абсолютно правильно. Для этого созданы все условия. В Ярославле, который никогда не был хоккейным городом, благодаря РЖД и Яковлеву создана уникальная инфраструктура. Но без поиска и приглашения молодых игроков из других регионов не обойтись. К тому же, никто не должен снимать ответственность со всех тренеров системы», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

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