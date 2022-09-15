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«Авангард» уступил в гостях «Барысу», потерпев шестое поражение подряд в сезоне КХЛ

«Авангард» уступил в гостях «Барысу», потерпев шестое поражение подряд в сезоне КХЛ
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Казахстанский «Барыс» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 5:3 (1:0, 1:1, 3:2). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились форварды Энтони Луис (дубль), Ансар Шайхмедденов, Линден Вей и защитник Иван Мищенко. У «Авангарда» голы забили нападающие Владимир Брюквин, Сергей Толчинский и Владимир Ткачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Дмитрия Рябыкина потерпели поражение в шестой раз на старте сезона Континентальной хоккейной лиги, ранее уступив «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4), «Автомобилисту» (2:4) и «Сибири» (2:3, бул).

Завтра, 16 сентября, команды проведут вторую встречу между собой. Начало — в 16:30 мск.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2022, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 3
Авангард
Омск
1:0 Шайхмедденов (Грэм, Бракко) – 17:06 (5x5)   2:0 Луис (Вей, Бракко) – 35:45 (5x5)   2:1 Ткачёв (Бродхёрст, Толчинский) – 39:54 (5x5)   3:1 Мищенко (Луис) – 43:14 (5x5)   4:1 Вей (Михайлис, Мищенко) – 44:41 (5x5)   4:2 Толчинский (Береглазов) – 45:26 (5x5)   4:3 Брюквин (Дергачёв) – 50:10 (5x5)   5:3 Луис (Бракко, Шайхмедденов) – 58:40 (en)
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