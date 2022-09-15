«Авангард» уступил в гостях «Барысу», потерпев шестое поражение подряд в сезоне КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 5:3 (1:0, 1:1, 3:2). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились форварды Энтони Луис (дубль), Ансар Шайхмедденов, Линден Вей и защитник Иван Мищенко. У «Авангарда» голы забили нападающие Владимир Брюквин, Сергей Толчинский и Владимир Ткачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Дмитрия Рябыкина потерпели поражение в шестой раз на старте сезона Континентальной хоккейной лиги, ранее уступив «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4), «Автомобилисту» (2:4) и «Сибири» (2:3, бул).



Завтра, 16 сентября, команды проведут вторую встречу между собой. Начало — в 16:30 мск.

Сезон КХЛ в самом разгаре. Смотрите топовые матчи турнира на каналах КХЛ HD и КХЛ Prime на Кинопоиске! Подключите подписку Плюс Мульти и наслаждайтесь хоккеем в хорошем качестве . Первые 45 дней бесплатно по промокоду KHL2022!

* Реклама

Рекламодатель: ООО «Кинопоиск»