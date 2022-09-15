Игрок «Авангарда» — болельщикам: запасайтесь терпением и поп-корном. Скоро всё наладится

Нападающий «Авангарда» Александр Дергачёв рассказал о возвращении в состав команды, а также подвёл итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:5).
«Кондиции буду набирать, очень рад вернуться. Устал наблюдать за командой по телевизору и с трибун. Дай бог, чтобы дальше всё было хорошо. Буду стараться улучшать и показывать достойную игру, помогать команде.
Итоги матча? Пропустили первыми, тяжело догонять всегда. Нам надо больше сконцентрироваться на том, чтобы забрасывать первыми, так будет легче вести игру. Конечно, витает напряжение в команде. Безразличных нет. 100% мы выберемся из этой ситуации, болельщикам хочется сказать, чтобы также болели за нас, запасайтесь терпением и поп-корном. Скоро всё наладится.
Почему сразу не бросились отыгрываться, как в третьем периоде? Хороший вопрос, на который с ходу я затруднюсь ответить. Наверное, когда уже всё полетело, то начали рискованнее играть. Тяжело в такой ситуации шайбы отыгрывать, надо не допускать такого», — цитирует Дергачёва пресс-служба «Авангарда».
- 15 сентября 2022
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