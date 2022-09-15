Защитник «Лос-Анджелеса» Дурзи заключил новое соглашение с клубом
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Канадский защитник Шон Дурзи продлил контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано сроком на два года. Зарплата игрока составит $ 1,7 млн в год.
В прошедшем сезоне Дурзи дебютировал в Национальной хоккейной лиге. На его счету 64 встречи в рамках регулярного чемпионата, он набрал 27 (3+24) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф на его счету семь встреч, он забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи при общей полезности «-5».
Напомним, «Лос-Анджелес» занял шестое место в таблице Западной конференции по итогам прошлого сезона. В плей-офф «короли» уступили в серии первого раунда «Эдмонтон Ойлерз» (3-4).
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