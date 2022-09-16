Стала известна дата ввода в эксплуатацию новой ледовой арены в Новосибирске

Ввод в эксплуатацию ледовой арены в Новосибирске планируется осуществить к 25 декабря 2022 года.

«Это дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Ожидаем поставку части оборудования из-за рубежа. Сроки поставки удлинились в связи с санкциями, приходится через три границы везти. Мы оперативно работаем со всеми поставщиками. Также идет пусконаладка уже смонтированного оборудования – это большой объём. Осуществляем установку кресел, подготовку и установку бортов, заливку льда. В любом случае это уже финиш и до завершения работ осталось немного. Основной объём сделан», — цитирует и. о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова «Коммерсантъ-Сибирь».

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что первая игра хоккейной команды «Сибирь» на новой ледовой арене пройдёт в нынешнем году.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены предусматривает основную площадку на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.