Канадский защитник Спроул подписал контракт с «Куньлунем»

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с канадским защитником Райаном Спроулом. Об этом китайский клуб сообщил в своём официальном телеграм-канале.

Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на один год.

Спроул провёл 44 матча в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Последние три сезона он защищал цвета китайского «Куньлуня» в КХЛ, за который провёл 136 матчей и набрал 61 очко. Райан забил 18 голов и отдал 43 результативные передачи. Также канадец на минувшей Олимпиаде в Пекине выступал за китайскую сборную.

Основную часть карьеры защитник провёл в АХЛ, проведя в регулярных чемпионатах в общей сложности 328 игр и набрав 149 (49+100) очков при показателе полезности «-29». В плей-офф АХЛ Спроул принял участие в 33 матчах и набрал 18 очков.