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Канадский защитник Кёрран прибыл в расположение «Металлурга»

Канадский защитник Кёрран прибыл в расположение «Металлурга»
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Канадский защитник Коди Кёрран прибыл в расположение магнитогорского «Металлурга».

«Коди Кёрран в здании», — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

Напомним, ранее вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщал, что канадский новичок команды прибудет в расположение клуба после дальневосточного выезда «Магнитки».

Напомним, клуб недавно объявил о подписании контракта с Кёрраном. Соглашение между клубом и 32-летним защитником рассчитано до конца сезона-2022/2023. Отметим, что в 2020 году хоккеист подписывал контракт с омским «Авангардом», но так и не провёл за клуб ни одного матча, расторгнув соглашение. Сезон-2021/2022 Кёрран завершал в АХЛ, в клубе «Провиденс Брюинз».

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