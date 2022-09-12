Канадский защитник Кёрран присоединится к «Металлургу» после 21 сентября

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что новичок команды Коди Кёрран прибудет в расположение клуба после дальневосточного выезда «Магнитки».

«Официальное приглашение в страну мы ему оформили. Как только мы получим разрешения, визу он получит довольно быстро. Ожидаем его после нашего дальневосточного выезда», — приводит слова Ласькова ТАСС.

С 15 по 21 сентября магнитогорский «Металлург» проведёт по два матча в Хабаровске и Владивостоке с «Амуром» и «Адмиралом».

Напомним, клуб недавно объявил о подписании контракта с Кёрраном. Соглашение между клубом и 32-летним защитником рассчитано до конца сезона-2022/2023. Отметим, что в 2020 году хоккеист подписывал контракт с омским «Авангардом», но так и не провёл за клуб ни одного матча, расторгнув соглашение.