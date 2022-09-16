Сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала

Сборная Казахстана подтвердила своё участие в Кубке Первого канала, сообщает генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

«У нас есть трёхсторонний договор с Федерацией хоккея России и Федерацией хоккея Беларуси. Мы не обращаем внимания в данном контексте на политическую ситуацию, потому что мы в первую очередь спортивная организация. Мы редко играем с такими сильными соперниками, как сборная России. Соответственно, это очень хорошая и благоприятная возможность принять участие в подобном соревновании высокого уровня, которое является традиционным и проводится много десятков лет.

Насколько я знаю, IIHF никогда не запрещает командам участвовать в сборах и соревнованиях, в том числе и в подобных турнирах. Там, наоборот, за хоккей, и главное только, чтобы для команд было безопасно, комфортно», — цитирует Каратаева ТАСС.

Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 12 по 18 декабря, в нём также примут участие сборные России, Беларуси и команда России среди игроков в возрасте до 25 лет.