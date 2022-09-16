Р. Ротенберг — о седьмой победе подряд: у СКА заканчивался бензин, но проявили силу воли

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал седьмую победу подряд после успеха в матче с московским «Динамо» (3:2).

«Вообще, тяжёлая встреча для нас, бензин заканчивался, но нашли резервы. Проявили силу воли и силу духа. Молодцы. Да, сами себе привезли два гола, будем работать дальше. Очень серьёзная победа в матче с организованной и дисциплинированной командой, с серьёзным тренерским штабом. Дальше будет не легче.

Перестановки в звеньях, в частности перевод Жафярова? Мы апробировали это с «Локомотивом», сегодня смотрели по ситуации, как улучшить нашу игру. Тяжело молодым ребятам, нас постоянно бьют, давят. Здесь нужно было искать варианты, слава богу, что мы их нашли. Это заслуга команды. Будем дальше искать ключ к победе, сегодня мы его нашли. По одной системе играем, ребята друг друга поддерживают.

У нас была тяжёлая ситуация сегодня, соперник был однозначно свежее, потому что мы в поездке, но мы нашли моральные и физические силы и, несмотря даже на ошибку в третьем периоде, смогли найти силы переломить игру. Яшкин забил гол с неудобной руки, а такие моменты мы отрабатывали на тренировке, потому что это тяжёлый бросок для вратаря. Будем дальше думать, как удивлять соперников. Главное, что сегодня нашли резервы. Это большая победа для нас», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.